Изменения в мозге у женщин во время менструального цикла: открытия ученых из UCSB

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (UCSB) выяснили, что структура головного мозга у женщин изменяется в разные периоды менструального цикла и коррелирует с колебаниями четырех половых гормонов. Их работа была представлена в базе предварительных научных публикаций bioRxiv.

Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

В ходе исследования приняли участие 30 женщин с стабильным менструальным циклом, не принимавших гормональные контрацептивы. Ученые получили снимки белого вещества исследуемых женщин в разные фазы цикла: во время месячных, овуляции и среднелютеиновой фазы, связанной с предменструальным синдромом (ПМС).

Исследование показало изменения в толщине коры мозга и структуре белого вещества в разные периоды цикла. Несмотря на то что общий объем мозга оставался неизменным, уровень гормона прогестерона, возрастал во время овуляции, что в свою очередь сопровождалось увеличением объема мозговой ткани и снижением количества спинномозговой жидкости, окружающей мозг.

Эта жидкость служит защитой и помогает удалять отходы из мозга. Ученые полагают, что гормоны эстрадиол, прогестерон, ЛГ и ФСГ, уровни которых меняются в разные фазы менструального цикла, могут оказывать влияние на структуру мозга.

Однако, авторы исследования признают, что пока не известно, как эти изменения в мозге могут влиять на когнитивные функции или риск возникновения заболеваний головного мозга. Но эти результаты стимулируют других ученых более глубоко изучать женский организм, учитывая, что большая часть научных знаний о человеческом теле была получена на основе исследований, проведенных в основном на мужчинах.

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