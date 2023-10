Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (UCSB) выяснили, что структура головного мозга у женщин изменяется в разные периоды менструального цикла и коррелирует с колебаниями четырех половых гормонов. Их работа была представлена в базе предварительных научных публикаций bioRxiv.

Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0