Клещи стали причиной распространения в Европе вируса, убивающего до 40% больных

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Во Франции были выявлены первые случаи крымско-конголезской геморрагической лихорадки (ККГЛ), которая может быть смертельной для до 40% инфицированных. Переносчики этой опасной болезни — клещи, были обнаружены на границе Франции с Испанией, сообщает издание "ГлавСовет" со ссылкой на статью Daily Mail.

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Хотя болезнь, ассоциированная с эболой, в основном распространена в Африке, Ближнем Востоке, Азии и Балканах, время от времени она может появляться и на юге Западной Европы, включая Испанию. Экологи давно предупреждают, что изменение климата может способствовать распространению болезни на северную Европу, включая Великобританию. ККГЛ передается главным образом через укусы клещей, но также может передаваться при контакте с жидкостями инфицированных пациентов.

Симптомы ККГЛ включают мышечные боли, боль в животе, боль в горле, рвоту и кровотечение из носа и глаз. На данный момент нет вакцины против этой болезни, поэтому лечение направлено на поддержание жизни пациента и помощь организму в борьбе с инфекцией.

Несмотря на то, что ранее во Франции уже фиксировались случаи ККГЛ, они все связывались с инфицированием за пределами страны. Специалисты предполагают, что клещи, переносящие болезнь, могут присутствовать как у диких, так и у домашних животных на территории Франции. Кроме того, обнаружено, что клещи, собранные с домашних животных во Франции, также могут быть переносчиками ККГЛ.

Соседняя Испания также сообщила о случаях ККГЛ, включая летальные исходы. Эта болезнь впервые была обнаружена в Испании в 2010 году. В Северной Македонии также были зафиксированы случаи ККГЛ, один из которых закончился смертью.

Специалисты предупреждают, что вспышки ККГЛ могут представлять угрозу и для Великобритании, так как эта болезнь пока мало изучена здесь, и специалистов, знакомых с ней, недостаточно.

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