Во Франции были выявлены первые случаи крымско-конголезской геморрагической лихорадки (ККГЛ), которая может быть смертельной для до 40% инфицированных. Переносчики этой опасной болезни — клещи, были обнаружены на границе Франции с Испанией, сообщает издание "ГлавСовет" со ссылкой на статью Daily Mail.

Фото: creativecommons.org by Gabriel Trujillo is licensed under "HOUSE DUST MITE" by arkhangellohim is licensed under CC BY-SA 2.0.