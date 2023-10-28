Ученые заявили об "экзистенциальной угрозе" для жизни на Земле

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Международные ученые-климатологи объявили, что изменение климата теперь представляет собой "экзистенциальную угрозу" для существования жизни на планете. Они отмечают, что на эту кризисную ситуацию указывают многочисленные температурные рекорды и погодные катастрофы, произошедшие в 2023 году. Их исследование опубликовано в журнале BioScience, сообщает Газета.Ru.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Ожидается, что 2023 год станет самым жарким в истории наблюдений. Различные регионы по всей планете пережили волны экстремальной жары, в то время как другие столкнулись с наводнениями, и некоторые даже с обоими бедствиями.

В рамках исследования были проанализированы последние данные о 35 ключевых климатических показателях. По мнению ученых, 20 из них в текущем году достигли рекордных значений.

Служба климатического мониторинга "Коперник" Евросоюза отметила, что три летних месяца были самыми жаркими за всю историю наблюдений и, вероятно, самыми жаркими за последние 120 тысяч лет.

В докладе говорится, что в 2023 году многие климатические рекорды были побиты с "гигантским отрывом", особенно в отношении температур в океанах, которые поглотили почти всю избыточную теплоту, вызванную антропогенными выбросами углерода.

Исследование также подчеркивает потенциально серьезные последствия, включая угрозу морской жизни и коралловым рифам, а также увеличение интенсивности крупных тропических штормов.

По мнению авторов доклада, к 2023 году дни, когда средняя глобальная температура превышала доиндустриальный уровень более чем на 1,5 °C, стали гораздо более частыми. К середине сентября было уже зафиксировано 38 таких дней.

Ученые подчеркивают, что к концу века от трех до шести миллиардов человек могут оказаться в зонах, которые станут непригодными для жизни.

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