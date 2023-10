Ученые заявили об "экзистенциальной угрозе" для жизни на Земле

Your browser does not support the audio element.

Международные ученые-климатологи объявили, что изменение климата теперь представляет собой "экзистенциальную угрозу" для существования жизни на планете. Они отмечают, что на эту кризисную ситуацию указывают многочисленные температурные рекорды и погодные катастрофы, произошедшие в 2023 году. Их исследование опубликовано в журнале BioScience, сообщает Газета.Ru.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0