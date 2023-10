Your browser does not support the audio element.

С использованием яркого гамма-излучения в качестве ориентира космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) обнаружил наличие тяжёлого элемента теллура в области столкновения нейтронных звезд. Это важное открытие приближает ученых к лучшему пониманию происхождения самых тяжёлых элементов во Вселенной.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0