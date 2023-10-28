В Германии археологи обнаружили средневековый скелет с протезом руки

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

В немецком городе Фрайзинг, расположенном в Баварии, в ходе коммунальных работ было обнаружено средневековое захоронение рядом с приходской церковью. Останки принадлежали взрослому мужчине, который ушел из жизни, вероятно, в возрасте от 30 до 50 лет, сообщает издание "N+1".

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Примечательно, что у этого человека отсутствовала левая рука, и вместо нее у него был протез с металлическими пальцами. Об этом сообщили в пресс-релизе Управления по охране памятников Баварии.

Результаты радиоуглеродного анализа указывают на то, что мужчина скончался между 1450 и 1620 годами нашей эры. Ученые отметили, что в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени в Центральной Европе существовало примерно 50 различных видов протезов.

Протез, найденный у жителя Фрайзинга, заменял утраченную часть кисти, включая четыре пальца: указательный, средний, безымянный и мизинец, и был изготовлен из листового металла. По-прежнему остается неясным, каким образом он потерял часть своей конечности, но возможно, это связано с вооруженными конфликтами, происходившими, например, в период Тридцатилетней войны (1618-1648 годы).

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Краткая история протезов