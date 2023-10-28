Какие доказательства существования инопланетной жизни нашли ученые

5:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Сегодня все больше людей задаются вопросом о существовании инопланетной жизни. Мы смотрим на звезды, исследуем планеты в поисках жизни, а загадочные космические сигналы и слухи о НЛО только усиливают этот интерес. Но какие научные доказательства у нас есть на сегодняшний день?

Фото: openverse by hmomoy is licensed under CC BY 2.0

Отсутствие конкретных доказательств

Сегодняшняя реальность такова, что конкретных научных доказательств существования инопланетной жизни у нас пока нет. Все те загадочные видеозаписи с НЛО, утверждения о воздействии инопланетян на животных, или даже найденные инопланетные тела не подтвердились в официальных академических исследованиях.

Профессор Сара Сигер, астрофизик и планетолог из Массачусетского технологического института, автор книги "Самые маленькие огоньки во Вселенной" (Crown, 2020), подчеркнула: "Сегодня у нас просто нет никаких доказательств".

Профессор Никку Мадхусудхан, астрофизик и экспопланетолог из Кембриджского университета, также выразил схожее мнение: "Я не думаю, что у нас уже есть четкие доказательства инопланетной жизни".

Надежда на будущее

Несмотря на отсутствие конкретных доказательств, есть надежда на то, что они появятся в будущем. Мадхусудхан подчеркнул, что "здесь и там есть намеки", а также "доказательства пригодных для жизни условий". Это означает, что есть признаки того, что некоторые планеты и луны могут предоставлять среду для существования жизни, но пока не найдены конкретные доказательства ее наличия.

В нашей галактике, возможно, сотни миллионов обитаемых планет. Ученые считают, что планеты могут поддерживать жизнь, если находятся в так называемой обитаемой зоне, то есть на расстоянии от своей звезды, позволяющем существование жидкой воды на поверхности. Вода является важным компонентом для жизни, как мы ее знаем. Однако и планеты и луны за пределами обитаемой зоны не исключаются из числа потенциально пригодных для жизни мест. Например, луна Юпитера, Европа, не находится в обитаемой зоне, но под ее ледяной поверхностью скрывается океан, который также может содержать жизнь.

Исследования и поиски

Ученые активно проводят исследования внутри и за пределами нашей солнечной системы. Недавние исследования, проведенные профессором Мадхусудханом и опубликованные в журнале "The Astrophysical Journal Letters" в октябре 2023 года, обнаружили намеки на наличие океана на планете K2-18 b, которая находится на расстоянии более 100 световых лет от нас. Также были обнаружены "потенциальные признаки" диметилсульфида, химического вещества, которое, насколько нам известно, производится живыми организмами на Земле.

Однако Мадхусудхан подчеркнул, что это лишь намеки, и не являются окончательным доказательством. Эти данные требуют дальнейших исследований, и результаты могут быть опровергнуты. Тем не менее, он выразил уверенность в том, что в течение следующего десятилетия мы можем обнаружить доказательства существования инопланетной микробной жизни.

"Я был бы очень удивлен, если бы мы не обнаружили никакой жизни", — добавил он.

Путь к подтверждению

Сара Сигер считает, что подтверждение существования инопланетной жизни возможно только через миссии по сбору образцов. Это включает в себя сбор образцов с других планет или лун и их возвращение на Землю для более детального изучения. Также возможны использование технологий будущего, таких как солнечный гравитационный объективный телескоп, который использовал бы гравитацию Солнца для изучения далеких планет.

Сигер отмечает, что существующими средствами нельзя дать окончательный ответ на этот вопрос. Она также отмечает, что исследователи будут спорить о том, действительно ли найденные сигнатуры жизни на других планетах являются реальными и вызваны жизнью. Без сбора образцов невозможно доказать этот факт.

Несмотря на все вызовы и ограничения, Сигер уверена, что в будущем ученые обнаружат больше признаков воды и океанов, а также газов, свидетельствующих о возможной жизни на других планетах. По ее словам, у нас есть достаточно оснований продолжать поиски инопланетной жизни.

Ограничения пространства

Не стоит забывать, что космос неизмеримо велик. Даже самым быстрым средствам потребуется миллионы лет, чтобы добраться до других планет, даже если мы улучшим наши ракетные технологии. Даже отправка нашего самого быстрого зонда к ближайшей экзопланете, Проксима Центавра b, займет тысячи лет. В сравнении с этим, планеты и луны в нашей собственной Солнечной системе находятся очень близко, и среднее время полета до них составляет всего несколько лет или месяцев.

Итак, хотя конкретных доказательств инопланетной жизни пока нет, ученые продолжают активные исследования, и надежда на их появление сохраняется. Космос остается загадочным и неисследованным местом, и кто знает, что нам удастся обнаружить в будущем.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...