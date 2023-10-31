5000-летняя гробница со скелетами в Шотландии — это "инженерный подвиг" эпохи неолита

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Археологи, работающие в Шотландии, обнаружили могилу, внутри которой находится более дюжины скелетов, заключенных в 5000-летнюю гробницу с каменными стенами.

Фото: openverse by lisafree54 is licensed under CC0 1.0

Точное местоположение этой погребальной камеры оставалось загадкой в течение долгого времени, хотя первые письменные упоминания о ней датируются XIX веком. В 1896 году в газетной статье она была названа "камерной пирамидой из камней", когда сын фермера случайно обнаружил ее при исследовании своей семейной усадьбы на Оркнейских островах, архипелаге на северо-восточном побережье Шотландии, сообщает The Guardian.

В 2020 году Хьюго Андерсон-Уаймарк, старший куратор отдела ранней предыстории Национальных музеев Шотландии, проводил архивные исследования и наткнулся на старую газетную вырезку. Оказалось, что в архиве также были другие документы, включая набросок с указанием местоположения фермы.

Дальнейшее расследование привело исследователей к травянистому холмистому месту. В результате раскопок была обнаружена гробница диаметром 15 метров, окруженная каменными стенами. Исследователи признали эту гробницу, построенную около 3000 года до н. э., "инженерным подвигом неолитической эпохи". Этот архитектурный успех достигнут благодаря угловой конструкции, где рабочие возводили стены так, что они становились выше по мере поднятия конструкции.

"Как только мы убрали траву с вершины, стало очевидно, что перед нами значительный памятник. В 1896 году фермер и его сын обнаружили некоторые археологические находки, включая каменную голову и шар булавы, но они не проявляли интерес к восьми человеческим останкам, которых они также нашли, и перезахоронили их", сказал Андерсон-Уаймарк.

Внутри гробницы, археологи обнаружили шесть комнат, в которых нашли 14 скелетов, включая два, выглядящих так, будто они обнимаются.

"Их, по-видимому, похоронили одновременно в обнимающих позах. Похоже, что они были намеренно похоронены близко друг к другу. Мы также нашли еще одного скелета, рука которого была протянута к другому скелету", — сказал Андерсон-Уаймарк.

Для идентификации и родственных связей понадобятся дополнительные исследования и анализ ДНК. Однако Андерсон-Уаймарк описывает это место как "очень связанное сообщество". Он также указывает, что эта структура представляет собой аномалию, так как все остальные неолитические гробницы на островах Оркней находятся над землей.

Кажется, что над гробницей ранее были каменные маркеры, но верхние камни были удалены в XVIII и XIX веках для строительства соседнего здания, которое с тех пор было разрушено, как сообщает The Guardian.

"Было бы впечатляюще видеть гробницу в исходном виде. В 19 веке она была всего в нескольких дюймах от полного разрушения"- сказал Андерсон-Уаймарк

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