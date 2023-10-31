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Новое исследование предполагает, что "кусок" Луны вращается вокруг Земли

3:09
Наука

Астрономы обнаружили новое подтверждение тому, что околоземный астероид — это обломок Луны.

Новое исследование предполагает, что "кусок" Луны вращается вокруг Земли
Фото: openverse by the real Kam75 is licensed under CC BY-SA 2.0

Астероид Камоалева с гавайским названием, означающим "колеблющийся фрагмент", представляет собой огромный каменный кусок приблизительно размером с колесо обозрения, который движется вокруг Земли на расстоянии около 14,4 миллиона километров каждый апрель.

С самого момента его обнаружения в 2016 году ученые интересовались происхождением этого необычного космического камня. Анализ, проведенный в 2021 году, показал, что состав Камоалевы аналогичен составу Луны.

Теперь новое исследование, опубликованное 23 октября в журнале "Communications Earth & Environment", предлагает возможное объяснение тому, как удар древнего астероида мог переместить этот космический камень на его текущую траекторию, и указывает на возможность существования других обломков Луны, блуждающих вокруг Солнечной системы.

"Сейчас мы приходим к выводу, что Луна более вероятный источник Камоалевы", — заявил главный автор Рену Малхотра, планетолог из Университета Аризоны.

Два необычных свойства орбиты Камоалевы заставили астрономов более детально изучить этот астероид. Во-первых, он считается "квазиспутником" Земли и находится настолько близко, что, кажется, вращается вокруг Земли, хотя его настоящим орбитальным партнером является Солнце. Во-вторых, прогнозируется, что астероид будет оставаться рядом с Землей в течение миллионов лет, в то время как многие другие околоземные объекты пребывают в ее окрестностях всего несколько десятилетий.

Эти необычные особенности побудили астрономов провести анализ спектров Камоалевы в 2021 году. Исследователи выявили, что свет, излучаемый и поглощаемый астероидом, указывает на то, что вероятно он состоит из лунного материала.

"Мы обратили внимание на спектр Камоалевы исключительно из-за ее необычной орбиты. Если бы это был типичный околоземный астероид, никто бы не задался вопросом о его спектре, и мы бы не знали о том, что Камоалева может быть обломком Луны", — пояснил Малхотра.

Путем моделирования ударов астероидов о Луну и воздействия гравитационных сил исследователи выяснили, что существует небольшая вероятность того, что некоторые обломки могли оказаться на околоземных орбитах. Ранее астрономы предполагали, что большая часть материала, выброшенного с Луны, либо вернется на неё, либо упадет на Землю, а не останется на отдаленной орбите вокруг Солнца.

Исследователи считают, что их результаты могут помочь лучше понять опасные околоземные астероиды. Их следующими шагами будут определение условий, при которых этот камень был выброшен на его текущую орбиту, а также определение времени, когда произошел удар.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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