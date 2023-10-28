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Россияне смогут увидеть затмение Луны в ночь на 29 октября

1:33
Наука

Частное затмение Луны, ночью с субботы на воскресенье, продлится около 4,5 часов и достигнет своей максимальной фазы в 23:14 по московскому времени, когда 12% видимой части Луны окажется в зените земной тени. Это удивительное событие будет наблюдаться на всей территории России, но качество наблюдения будет зависеть от погоды в конкретном регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Россияне смогут увидеть затмение Луны в ночь на 29 октября
Фото: openverse by JanetR3 is licensed under CC BY 2.0

Затмение будет видно в Европе, Азии, Австралии, Африке, Северной Америке, а также на севере и востоке Южной Америки, а также в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, на Арктике и в Антарктиде.

Условия для наблюдения этого явления в России будут благоприятными, при ясной погоде. Все фазы частной лунной затмения 28 октября будут хорошо видны на всей территории страны. В европейской части России затмение будет видно перед полуночью, в Сибири — во второй половине ночи, а на Дальнем Востоке оно начнется под утро, на закате Луны, но и там его можно будет наблюдать. В Москве затмение будет видно до полуночи в южной части неба.

Согласно данным Росгидромета, в Москве в ночь с субботы на воскресенье ожидается облачная погода, с возможностью небольших осадков. Эти условия могут затруднить наблюдение затмения.

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Лунное затмение 28 октября 2023 года – Олег Угольников | Лекции по астрономии | Научпоп
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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