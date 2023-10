Your browser does not support the audio element.

При переносе данных на новое устройство существует риск переноса вредоносного ПО с предыдущего телефона. Поэтому важно выполнить несколько шагов для обеспечения безопасности и оптимизации работы нового гаджета. Алена Самарцева, ведущий менеджер продукта RuStore, предоставила рекомендации по этой теме.

Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0