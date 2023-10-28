Эксперт Самарцева рассказала, что нужно делать после покупки телефона

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

При переносе данных на новое устройство существует риск переноса вредоносного ПО с предыдущего телефона. Поэтому важно выполнить несколько шагов для обеспечения безопасности и оптимизации работы нового гаджета. Алена Самарцева, ведущий менеджер продукта RuStore, предоставила рекомендации по этой теме.

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Сперва, Самарцева подчеркнула важность проверки подлинности устройства, особенно если у вас есть сомнения в его происхождении. Сравнение IMEI-кода на корпусе и упаковке может помочь убедиться в этом. Если устройство было использовано, рекомендуется сбросить его до заводских настроек и связаться с продавцом.

После этого необходимо проверить наличие доступных обновлений как для операционной системы, так и для установленных приложений. Этот шаг поможет оптимизировать работу устройства и усилить его безопасность.

Напоминая, что новый смартфон также может иметь неактивные настройки по умолчанию, Самарцева советует провести проверку системных настроек. Она также подчеркнула важность аспектов, таких как безопасность, выбор метода блокировки устройства, настройка конфиденциальности и установка надежного антивируса.

Кроме того, при персонализации устройства, пользователи могут настроить шрифты, обои, звонки и другие параметры в соответствии с предпочтениями.

Советы от эксперта включают также использование специализированных приложений для оптимизации памяти и работы аккумулятора, что поможет продлить срок службы смартфона. В итоге, эффективное перенесение данных на новый телефон обеспечит безопасность, производительность и комфорт в использовании нового гаджета.

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Что нужно сделать СРАЗУ после покупки нового СМАРТФОНА?