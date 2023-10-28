Три года iPhone и iPad "сливали" адреса пользователей из-за недочета функции приватности

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Три года назад компания Apple представила функцию, предназначенную для усиления уровня конфиденциальности при подключении устройств к Wi-Fi путем скрытия MAC-адреса. Однако недавние исследования показали, что на практике эта функция не работала так, как было заявлено. Устройства все равно передавали неизменный MAC-адрес.

Фото: Openverse

Этот недочет существует с момента выпуска iOS 14 в 2020 году и фактически аннулировал обещанное уровень конфиденциальности, так как MAC-адреса не скрывались. Проблему выявили исследователи по безопасности, Томми Мыск и Талал Хадж Бакри. Однако компания Apple лишь недавно исправила этот недостаток в релизе iOS 17.1, что произошло спустя три года после введения функции, сообщает astera.

Таким образом, обещание Apple повысить уровень конфиденциальности через скрытие MAC-адресов оказалось невыполнимым из-за длительно существовавшей проблемы.

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