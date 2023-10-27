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Исследователи поймали сигнал под землей на глубине 1 км

2:03
Наука

Исследователи из Мельбурнского университета впервые зафиксировали сигналы от мюонного детектора, который находился на глубине в 1 километре под поверхностью земли. Эти результаты были достигнуты с использованием оборудования, установленного в Лаборатории подземной физики Ставэлла.

Исследователи поймали сигнал под землей на глубине 1 км
Фото: Openverse

Как сообщает издание, мюоны представляют собой частицы, образующиеся в результате столкновений космических лучей с атомами земной атмосферы. Они являются более тяжелыми аналогами электронов и могут использоваться для измерения уровня космического излучения.

Детектор мюонов имеет важное применение в различных областях, включая археологические исследования. Например, с его помощью археологам удалось обнаружить скрытые полости в египетских пирамидах, сообщает rg.ru.

В данном случае физики использовали мюонный детектор для измерения уровня космического излучения на глубине около 1 километра под землей в золотых рудниках Ставэлла. В первые дни эксперимента было зафиксировано всего около пяти сигналов в день, хотя ожидалось значительно большее количество взаимодействий мюонов — до 1,8 миллиона согласно прогнозам, связанным с их образованием над поверхностью Земли. Однако существует предположение, что наблюдаемое количество могло быть уменьшено воздействием невидимой темной материи.

Профессор Элизабетта Барберио отмечает, что первые собранные данные подтверждают, что размещение лаборатории на такой глубине позволило снизить уровень космического излучения, подвергая его воздействию темной материи. Это важный шаг в рамках проекта, который будет наблюдать ученые как в Мельбурне, так и в других частях Австралии, и внимательно следить за уровнем мюонов, чтобы обеспечить низкий уровень космического излучения. Этот проект привлекает внимание ученых со всего мира.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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