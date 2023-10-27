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Предсказание аналитиков: Смартфоны на Android подорожают в 2025 году

1:35
Наука

Специалисты в мире медиа высказали предположение о возможном росте цен на смартфоны на базе операционной системы Android к 2025 году, как сообщает издание SamMobile.

Предсказание аналитиков: Смартфоны на Android подорожают в 2025 году
Фото: openverse.org by Råzvan B is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно данным аналитиков, к концу 2024 года компания Qualcomm планирует выпустить новое поколение процессора Snapdragon 8 Gen 4. Представители компании отметили, что производительность этого чипа будет на высоком уровне. Тем не менее, по информации инсайдеров, стоимость процессора будет значительно выше, что, возможно, повлияет на общие цены на смартфоны.

Первые устройства, оснащенные процессором Snapdragon 8 Gen 4, ожидается на рынке в начале 2025 года. Пока неясно, насколько высокой будет цена на данный процессор, но возможное увеличение затрат производителей может сказаться на стоимости конечных устройств. Стоимость чипов, которую платят производители смартфонов, является коммерческой тайной.

Согласно аналитикам, вероятнее всего, подорожают смартфоны из серий Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7, OnePlus 13, Xiaomi 15 и другие аналогичные устройства. Однако устройства из линейки Google Pixel, возможно, не подвергнутся изменению цен, так как американская компания использует процессоры собственной разработки.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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