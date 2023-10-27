Самый ранний "мегахищник" плиозавр управлял океанами 170 миллионов лет назад

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Последние исследование демонстрирует, что новый представитель "династии" мегахищников-плиозавров находился в верхнем ярусе океанской пищевой цепи в течение впечатляющих 80 миллионов лет.

Фото: openverse by ДиБгд is licensed under CC BY-SA 4.0

Это недавно обнаруженное морское чудовище получило имя "Лорраинозавр" и представляло собой гиганта из юрского периода (время примерно от 201 до 145 миллионов лет назад). У него была челюсть длиной впечатляющие 1,3 метра и торпедообразное тело, и оно относилось к кладе плиозавров, известной как Thalassophonea, или "морские убийцы".

Первоначально окаменелости этого морского чудовища были обнаружены в 1983 году, однако в новом исследовании, опубликованном 16 октября в журнале "Scientific Reports", исследователи вновь изучили останки и пришли к выводу, что это хищник относится к ранее неизвестному роду видов. Согласно данным, предоставленным авторами, он является самым древним "мегахищным" плиозавром в истории.

"Плиозавриды были господами морей мезозоя", и добавляет, что "с нашим животным мы находимся в самом начале захватывающей эволюционной истории, которую мы пока не до конца понимаем", — рассказал Даниэль Мадзия, палеонтолог из Института палеобиологии Польской академии наук.

Окаменелости были обнаружены в регионе, который сейчас является частью Гранд-Эста в северо-восточной Франции, ранее известном как Лотарингия. Первоначальное описание видов провел палеонтолог Паскаль Годфруа в кратком исследовании 1994 года, опубликованном в журнале Bulletin des Académie et Société Lorraines des Sciences. Он приписал этот вид роду плиозавров под названием Simolestes и дал ему имя S. keileni.

С тех пор внимание к S. keileni уменьшилось, но с развитием методов исследования окаменелостей исследователи решили вернуться к нему. Они выявили отличия в некоторых характеристиках этих окаменелостей по сравнению с другими известными Simolestes, включая более широкие и "клиновидные" сплениалы — кости нижней челюсти.

Нижняя челюсть плиозавра оказалась на 0,36 м. длиннее, чем у других видов Simolestes. Учитывая, что плиозавры питались разнообразной добычей, такой как акулы, морские черепахи и другие плиозавры, это существо использовало свои массивные челюсти для поедания разнообразной пищи.

Исследователи обнаружили, что этот экземпляр заслуживает собственного места на эволюционном дереве плиозавров и ввели новый род Lorrainosaurus, где он получил имя Lorrainosaurus keileni. Эта пересматривает возникновение гигантских хищных плиозавров на около 5 миллионов лет назад.

Хотя это не долго с геологической точки зрения, это означает, что они появились на сцене сразу после того, как в юрском периоде произошёл сдвиг в пищевой цепи, примерно 175-171 миллион лет назад, что привело к уменьшению числа других верхних хищников, таких как ихтиозавры, похожие на дельфинов, и к возникновению плиозавров, которых Мадзия описывает как династию. Размеры L. keileni вероятно составляли более 6 метров, но некоторые гигантские плиозавры вырастали еще больше. Согласно недавним оценкам, один из потенциальных плиозавров из позднего юрского периода достигал длины в 15 метров.

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Мегахищники мезозоя - древние короли морей