Драгметаллы опускаются вглубь земли через мантию и потом возвращаются вверх

2:35 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Исследователи, вероятно, окончательно поняли, почему драгоценные металлы Земли находятся близко к поверхности, несмотря на их высокую плотность, которая должна была заставить их погрузиться в ядро. Похоже, они заперлись в вязкой, полурасплавленной породе после столкновений с гигантскими космическими объектами, некоторые из которых, возможно, были размером с Луну, когда они столкнулись с Землей.

Фото: openverse by Kevin M. Gill is licensed under CC BY 2.0

Долгое время учёных смущало обилие драгоценных металлов близко к поверхности. Ведь с химической точки зрения, их наличие в таких количествах на Земле выглядит странным и вызывает вопросы. От платиновых обручальных колец до старинных золотых медальонов бабушек и палладия, который используется в каталитических нейтрализаторах автомобилей — все эти металлы, с химической точки зрения, не должны были существовать в таком изобилии.

Ученые считали, что эти металлы, известные как "высокосидерофильные элементы", были доставлены на Землю вместе с астероидами и планетоидами в ранние дни Солнечной системы. Но по какой-то причине они не погрузились в ядро Земли, как это ожидалось.

Недавние исследования предлагают решение этой головоломки. Несмотря на свою плотность, эти металлы могут проникать сквозь мантию и задерживаться в затвердевающей породе, что удерживает их достаточно близко к поверхности, чтобы в конечном итоге вернуться на поверхность Земли. Они даже могут способствовать образованию таинственных областей с низкой скоростью сдвига, расположенных глубоко в мантии.

"В результате этих воздействий мы можем создавать эти крупномасштабные области, которые немного плотнее окружающего материала", — рассказала соавтор исследования Симона Марчи, научный сотрудник Юго-западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо.



Золото, платина, палладий и другие металлы платиновой группы, а также переходный металл рений, легко связываются с железом и могут проникать в мантию Земли, а затем возвращаться на поверхность благодаря процессам конвекции и взбалтывания в мантии.

Эти результаты также могут иметь отношение к большим низкоскоростным провинциям сдвига (LLSVP). Это области в мантии, где волны от землетрясений движутся необычно медленно. Возможно, эти провинции являются следствием древних столкновений и могут содержать драгоценные металлы, которые приносили на Землю гигантские космические объекты.

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