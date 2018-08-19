Биологи рассказали, что будет при смешении алкоголя с энергетиком

Американские, британские и бразильские эксперты объединились, чтобы убедить мир во вреде микса из алкоголя и энергетических напитков. Результаты исследования биологи опубликовали в Journal of Psychiatric Research.
Во время изучения специалисты акцентировали свое внимание на том, как влияет на организм человека этанол и таурин — главные компоненты спирта и различных энергетиков. Группу "добровольцев" ученые набрали из рыб вида данио-рерио. Одних поместили в резервуар с водой, других — в смесь воды, таурина и этилового спирта. Позже "добровольцев" поместили в аквариумы с сородичами, среди которых были и хищники.
Оказалось, что этанол или таурин уменьшают социальную активность, ухудшается реакция на хищников. Ученые резюмировали: энергетики делают отрицательное влияние алкоголя более сильным: чувство страха практически исчезает.
Стоит отметить, что этиловый спирт называют популярным депрессантом, отрицательно воздействующим на ЦНС. Кроме того, алкоголь в больших количествах приводит к различным физиологическим и психологическим нарушениям в работе организма, также алкоголь вызывает зависимость, побороть которую непросто.
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