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Биологи рассказали, что будет при смешении алкоголя с энергетиком

Наука и техника

Американские, британские и бразильские эксперты объединились, чтобы убедить мир во вреде микса из алкоголя и энергетических напитков. Результаты исследования биологи опубликовали в Journal of Psychiatric Research.

Биологи рассказали, что будет при смешении алкоголя с энергетиком. 390977.jpeg

Во время изучения специалисты акцентировали свое внимание на том, как влияет на организм человека этанол и таурин — главные компоненты спирта и различных энергетиков. Группу "добровольцев" ученые набрали из рыб вида данио-рерио. Одних поместили в резервуар с водой, других — в смесь воды, таурина и этилового спирта. Позже "добровольцев" поместили в аквариумы с сородичами, среди которых были и хищники.

Оказалось, что этанол или таурин уменьшают социальную активность, ухудшается реакция на хищников. Ученые резюмировали: энергетики делают отрицательное влияние алкоголя более сильным: чувство страха практически исчезает.

Стоит отметить, что этиловый спирт называют популярным депрессантом, отрицательно воздействующим на ЦНС. Кроме того, алкоголь в больших количествах приводит к различным физиологическим и психологическим нарушениям в работе организма, также алкоголь вызывает зависимость, побороть которую непросто.

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Темы алкоголь спиртное энергетик влияние спиртного на человека
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