Психологи выяснили, как развить мозг ребенка

Дети, с которыми общаются с самого раннего возраста, имеют более развитый мозг. К такому выводу пришли американские ученые, они отметили, что в мозгу таких детей повышается целостность трактов белого вещества, обеспечивающего соединение речевых центров.

Над исследованием трудились психологи под руководством сотрудницы Гарвардского университета Рейчел Ромео. Задачей ученых было выявление связи меж живой речью и мозгом маленького человека. Эксперты проанализировали данные 40 добровольцев от 4 до 6 лет, а также их родителей, которые предоставляли специалистам аудиозапись 2 дней общения с чадом. Интересовало проводящих исследование сколько слов знают дети, сколько с ними общаются старшие.

Далее при помощи диффузионной МРТ измерялась целостность трактов белого вещества мозга детей-участников, проводились тесты. Оказалось, что социоэкономический статус родителей влиял на их словарный запас. На аналогичный показатель у детей влияло, сколь много испытуемые общаются с родителями. Так и было выяснено, что головной мозг быстрее развивается, если старшие уделяют время общению с детьми.

Источник фото: REX/Shutterstock

Читайте также:

Порка тормозит умственное развитие детей