Первый полет совершил модернизированный Ми-26Т2В

Первый полет совершил модернизированный тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В. Он создан для Воздушно-космических сил РФ, рассказали в пресс-службе "Вертолетов России".
Событие состоялось на предприятии "Роствертол" холдинга "Вертолеты России". Следующий этап — участие опытного образца в форуме "Армия-2018", там его представят на статической экспозиции.
Согласно гос программе вооружения на 2018-2027 годы войска должны быть оснащены тяжелыми вертолетами именно данной модификации. Об этом напомнил индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков, на его слова ссылаются "Вертолеты России". Эксперт отметил, что машина будет интересна не только в РФ, предполагается, что ею заинтересуются азиатские, африканские и ближневосточные партнеры.
Стоит отметить, что когда машина вернется с экспозиции, то ей предстоят предварительные летные испытания, а далее — госиспытания. Однако гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский подчеркнул, первый полет — свидетельство того, что технические решения разработчиков были правильными. Так, экипажу теперь меньше придется делать "руками", эксперты во многом автоматизировали полет и посадку.
Поясним, грузоподъемность модернизированного вертолета — 20 тонн. Бортовой комплекс обороны Ми-26Т2В защищает вертолет от поражения ракетными комплексами противовоздушной обороны. "Вместимость" машины не изменилась — 5 человек.
Источник фото: mil.ru
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