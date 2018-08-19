Американские ученые считают, что нашли лекарство от старости

Лекарства, инициирующие гибель клеток, помогают бороться со старением. К такому умозаключение пришли эксперты из Университета Миннесоты, пишет MedicalXpress.

Ученые провели исследования, из результатов которого стало очевидно: комбинация из двух препаратов, борющихся с опухолью, дазатиниб и флаваноид кверцетин, избирательно "убивает" клетки со старческим фенотипом. Кроме того, этот "коктейль" минимизирует воспаления. Опыты на лабораторных грызунах показали: смесь препаратов позволила жить дольше 65% подопытных.

Эксперты убеждены, им удалось создать тот препарат, который так долго искал мир: лекарство от старости. Эксперты планируют доказать, что их изобретение "работает" и на людях.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что, по мнению, американских исследователей, развитие медицины не сможет увеличить максимальный срок человеческой жизни. Предел составляет около 100 лет, после этого смертность резко растет вне зависимости от внешних факторов.

Специалисты из университета Нью-Йорка разработали специальная методика, которая включала в себя обработку данных о смертности за последнее столетие. В среднем показатели продолжительности жизни в наши дни находится на отметке в 100 лет. Вероятность того, что хотя бы один человек сможет дожить до 125 лет, составляет 1:10000.

Читайте также:

Улыбка продлевает жизнь на семь лет