Болезнь Паркинсона будут диагностировать по глазам

Диагностировать первые стадии болезни Паркинсона по глазам. С такой инициативой выступили южнокорейские медики после проведенного исследования.

Эксперты утверждают, что глаза "сигнализируют" о проблемах в мозге. Задача ученого принять "сигнал" и интерпретировать. Люди, которых поразила болезнь Паркинсона, каждый день теряют часть мозговых клеток, что производят дофамин. Он отвечает за контроль движений. Южнокорейские медики установили, что это отмирание влияет и на сетчатку глаза: она становится тоньше, т. к. теряются оболочки из нейронов в задней области глаза.

Стоит отметить, что эксперты из Южной Кореи первые, кто проследил эту взаимосвязь. Они уточнили, есть и взаимосвязь между тяжестью симптомов и толщиной сетчатки: чем она тоньше, тем тяжелее будет протекать болезнь.

Для научного сообщества исследование интересно тем, что помогает "вычислить" недуг на самой ранней стадии. Традиционно болезнь Паркинсона диагностировали, когда были поражены двигательные способности, а значит, клетки мозга уже были утрачены и процесс был необратим. Сейчас же есть шанс "поймать" момент, когда пациенту еще можно помочь.

Источник фото: Fotodom.ru

Читайте также:

Велоспорт ослабляет симптомы болезни Паркинсона