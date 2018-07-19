Создана методика оперативного определения в организме отравляющих веществ

Специалисты химического факультета МГУ запатентовали новую методику, которая поможет в расследованиях применения химоружия. Речь идет об определении следов применения фосфорсодержащих ядов.
Один из авторов патента, старший научный сотрудник, кандидат химических наук Михаил Статкус рассказал, что их методика быстрее, чем газохроматографическая. Она основана на использовании "экзотической" неподвижной фазы — особого сорбента. По словам ученого, этот сорбент не часто применяется в практике аналитических лабораторий, а между тем он "коммерчески доступен и позволяет получить прекрасные результаты".
При разработке нового метода по обнаружению соединений, свидетельствующих о применении соответствующих ядов, ученые МГУ консультировались с научным центром российского Министерства обороны.
По информации РИА Новости, методика не только поможет при расследовании инцидентов с использованием химического оружия, но подойдет и для диагностирования факта применения отравляющих веществ в отношении пациентов.
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