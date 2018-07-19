Создана методика оперативного определения в организме отравляющих веществ

Специалисты химического факультета МГУ запатентовали новую методику, которая поможет в расследованиях применения химоружия. Речь идет об определении следов применения фосфорсодержащих ядов.

Фото: REX/Shutterstock

Один из авторов патента, старший научный сотрудник, кандидат химических наук Михаил Статкус рассказал, что их методика быстрее, чем газохроматографическая. Она основана на использовании "экзотической" неподвижной фазы — особого сорбента. По словам ученого, этот сорбент не часто применяется в практике аналитических лабораторий, а между тем он "коммерчески доступен и позволяет получить прекрасные результаты".

При разработке нового метода по обнаружению соединений, свидетельствующих о применении соответствующих ядов, ученые МГУ консультировались с научным центром российского Министерства обороны.

По информации РИА Новости, методика не только поможет при расследовании инцидентов с использованием химического оружия, но подойдет и для диагностирования факта применения отравляющих веществ в отношении пациентов.

Читайте также:

Скоро станут известны "хозяева" "Новичка": полиция вычислила отравителей Скрипалей

Скрипалей не отравляла банда русских: Англия опровергла слухи об опознанных преступниках