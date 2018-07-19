Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Создана методика оперативного определения в организме отравляющих веществ

Наука и техника

Специалисты химического факультета МГУ запатентовали новую методику, которая поможет в расследованиях применения химоружия. Речь идет об определении следов применения фосфорсодержащих ядов. 

Ученые из МГУ создали методику, которая поможет в расследованиях применения химоружия. 389813.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Один из авторов патента, старший научный сотрудник, кандидат химических наук Михаил Статкус рассказал, что их методика быстрее, чем газохроматографическая. Она основана на использовании "экзотической" неподвижной фазы — особого сорбента. По словам ученого, этот сорбент не часто применяется в практике аналитических лабораторий, а между тем он "коммерчески доступен и позволяет получить прекрасные результаты".

При разработке нового метода по обнаружению соединений, свидетельствующих о применении соответствующих ядов, ученые МГУ консультировались с научным центром российского Министерства обороны.

По информации РИА Новости, методика не только поможет при расследовании инцидентов с использованием химического оружия, но подойдет и для диагностирования факта применения отравляющих веществ в отношении пациентов.

 

Читайте также:

Скоро станут известны "хозяева" "Новичка": полиция вычислила отравителей Скрипалей

Скрипалей не отравляла банда русских: Англия опровергла слухи об опознанных преступниках

Генерал: в Советской Армии была подлинная свобода Генерал: в Советской Армии была подлинная свобода

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы МГУ химия наука ученые методика химоружие отравление диагностика
Обсудить
Актуальная аналитика
Диалоги
”Трамп оказался слабаком перед Путиным”: почему саммит был провальным
Православие
Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом
США и Канада
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
Читательский топ
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Новости Все >
Создана методика оперативного определения в организме отравляющих веществ
Путин поменял правила завещаний
НАТО собирается заполучить в свои ряды все постсоветские республики
Подмигивание как способ оплаты покупок: технологию внедрят в 2019 году
Неудачливый грабитель из США нарвался на бойца ММА
Идеальный кандидат: Трамп рассказал о сопернике мечты на выборах в 2020 году
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.

Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Политика
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Мир
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"

Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.

СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Мир
ОПРОВЕРГНУТО: СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Белоруссия
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать

"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.

Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Общество
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Общество
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
Политика
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Любовь Степушова Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина" Любовь Степушова Игорь Буккер Кто назвал британскую королеву "сосиской"? Игорь Буккер Василий Амирджанов "Белые каски" могут переехать в Солсбери Василий Амирджанов
Комментарии
Новый закон Израиля положил конец демократии в стране
Новый закон Израиля положил конец демократии в стране
Новый закон Израиля положил конец демократии в стране
"Лучше, чем супер": Лавров рассекретил приватную беседу президентов
Индийское чудо света Тадж-Махал может исчезнуть навсегда
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
После драки: оппозиция начала слом системы. Кому-то интересно?
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Названы регионы-предатели, выступающие "за" пенсионную реформу
Названы регионы-предатели, выступающие "за" пенсионную реформу
Названы регионы-предатели, выступающие "за" пенсионную реформу
Названы регионы-предатели, выступающие "за" пенсионную реформу
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
Украинцы массово покидают родину
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
Путин заявил о риске войны с Украиной в Донбассе
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию

Москва активно пытается противостоять поглощению НАТО стран Балкан. Об этом свидетельствует противодействие подписанию договора о новом наименовании Македонии.

Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Балканы
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Украинцы массово покидают родину
Украина
Украинцы массово покидают родину
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
США и Канада
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
Турция двинется от США, но не к России
Ближний Восток
Турция двинется от США, но не к России
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
Мир
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Мир
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Бывший СССР
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался