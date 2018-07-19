Ученые начнут охоту за глубоководными животными

Исследователи Мирового океана считают, что человек не постиг и половины его тайн и загадок. По мнению специалистов, океан скрывает тысячи неизвестных современной науке видов животных. Основная проблема в их изучении связана с тем, что поднять их с глубины не представляется возможным — подвижные, юркие и мягкотелые, они никак не поддаются ученым и зачастую исследователям приходится иметь дело с их фрагментами либо останками.

Специалисты по исследованию подводного мира перепробовали кучу разных способов поймать глубоководных животных без вреда для их организма: исследователи ловили несчастных рыб сетями, закрывающимися банками. Сконструировали даже трубу, способную мгновенно засасывать морских обитателей, но и этот способ был крайне опасным.

По-видимому, пришел день, когда эта проблема оказалась решена. Так, ученые Гарвардского университета создали аппарат для ловли обитателей Мирового океана.

Для того, чтобы высокое давление не мешало работе механизма и не навредило морским обитателям, количество деталей в нем сведено к минимуму. Аппарат работает крайне бережно и аккуратно: прихватывая добычу, он помещает ее в полый додекаэдр. Авторы работы уже испытали свое изобретение в аквариуме, успешно поймав медузу и не нанеся ей никакого вреда. Затем манипулятор протестировали на относительно небольшой глубине — примерно в полкилометра. Ученым удалось выудить из воды кальмара и медузу.

По их словам, следующим шагом будет создание более усовершенствованной модели аппарата — для того, чтобы опускать его еще глубже, они сделают делали механизма в разы прочнее.

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