Изобретен поездолет: представлен проект самолета-поезда (Видео)

Фото: кадр из видео Corpo Link Fly 2017

То, что еще недавно встречалось лишь в фантастических романах, похоже, скоро станет еще одним видом транспорта. Речь идет о гибриде самолета и поезда, названного Link & Fly. Cоздала его французская компания Akka Techonologies. Новшество представлено в видеоверсии.

Ролик показывает, что устройство, убирая крылья при посадке, дальше продолжает путь как обычный поезд. Оно способно принять 160 пассажиров и по размеру сравнимо с Airbus A320: размах крыльев воздушного судна составляет 49 метров, длина — 34 метра, высота — 8 метров.

К сильным сторонам гибрида относится, в частности, то, что он позволит уменьшить нагрузку на траспортные пути, а также сделает логистику путешествия более удобной для пассажиров — им не придется пользоваться альтернативными видами транспорта, чтобы добраться в город из аэропорта и наоборот.

Между тем, как ранее рассказывала "Правда.Ру", недалек тот час, когда появится транспорт, позволяющий современному человеку успевать еще больше, практически оказываться одновременно в двух местах. Речь идет о "Гиперлупе" — новейшем способе массовой транспортировки людей и грузов на дальние расстояния. Объекты будут двигаться с субзвуковой скоростью, то есть около 300 м/с или свыше тысячи километров в час. При этом не потребуется постройки рельсовой дороги или возведения вакуумных тоннелей: по шуточному определению Илона Маска, "Гиперлуп" будет чем-то вроде гибрида самолета, электромагнитной пушки и воздушного хоккея.

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