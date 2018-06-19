Вредная привычка оказалась древнее, чем предполагали

Во время археологических раскопок в США (штат Алабама) ученым удалось найти трубку, которая впоследствии была тщательно изучена. Об этом сообщает издание Science.
Ученые исследовали ее с помощью специального оборудования, внутри находились следы никотина, что свидетельствует о том, что трубка была курительной. При этом кости животных, обнаруженные при раскопках рядом с трубкой, датируются 1685-1530 годами до нашей эры. На сегодняшний день она представляет собой самое древнее свидетельство употребления табака в Северной Америке.
Как известно, проблема курения имеет глобальный масштаб. Как ранее писала "Правда.Ру", 20% взрослого населения в мире умирает из-за употребления табака. Каждый год из-за вредной привычки погибают 5,4 миллиона человек. Курение убивает людей больше, чем туберкулез, СПИД и малярия.
Между тем министерство здравоохранения России подготовило антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Один из самых революционных ее пунктов — запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Он может начать действовать в 2033 году. Основная цель концепции — снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25%. По данным Минздрава РФ, из-за курения женщины в среднем теряют больше пяти лет жизни, а мужчины — все девять.
Читайте также:
Что вы знаете о курении? Семь распространенных мифов
Как бросить курить и не начать заново: советы врачей и бывших курильщиков
План не удался. Жители Великобритании приехали в "пугающую" страну и увидели все сами.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
Как разрушить империю американского однополярного мира? Как США захватили Польшу? Почему колониальная администрация Польши подставляет ее под ответный ядерный удар в угоду заокеанских хозяев? И удастся ли им там отсидеться? На эти темы говорили в авторской передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.