Вредная привычка оказалась древнее, чем предполагали

Во время археологических раскопок в США (штат Алабама) ученым удалось найти трубку, которая впоследствии была тщательно изучена. Об этом сообщает издание Science.

Фото: Stephen Carmody

Ученые исследовали ее с помощью специального оборудования, внутри находились следы никотина, что свидетельствует о том, что трубка была курительной. При этом кости животных, обнаруженные при раскопках рядом с трубкой, датируются 1685-1530 годами до нашей эры. На сегодняшний день она представляет собой самое древнее свидетельство употребления табака в Северной Америке.

Как известно, проблема курения имеет глобальный масштаб. Как ранее писала "Правда.Ру", 20% взрослого населения в мире умирает из-за употребления табака. Каждый год из-за вредной привычки погибают 5,4 миллиона человек. Курение убивает людей больше, чем туберкулез, СПИД и малярия.

Между тем министерство здравоохранения России подготовило антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Один из самых революционных ее пунктов — запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Он может начать действовать в 2033 году. Основная цель концепции — снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25%. По данным Минздрава РФ, из-за курения женщины в среднем теряют больше пяти лет жизни, а мужчины — все девять.

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