Россия отказалась от эскадры боевых ледоколов

Отложено начало строительства универсального патрульного корабля "Николай Зубов". Сообщение поступило от руководства "Адмиралтейских верфей", там строится головное судно проекта 23550 "Иван Папанин". "Николай Зубов" по плану должен курсировать в водах Арктики.
Планируется заложить судно через два года, и оно будет последним из этого типа. Таким образом, серии не планируется. До этого заявления говорили о возможности выпустить "цикл" кораблей для нужд Минобороны и Пограничной службы.
Изначально работы хотели начать в 2018 году, тогда бы оба судна серии могли войти в строй к 2021. Стоит отметить и оригинальность проекта, он предполагает объединить три функции в одном судне: ледокол, буксир, патруль. Защищать машину будет РК Club-K — вариант "Калибра" в контейнерном исполнении. В ангаре же укроется вертолет Ка-27.
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