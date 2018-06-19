Илон Маск обнаружил в Tesla саботажника, нанесшего огромный вред

Глава американской корпорации по производству электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что один из сотрудников компании занимался саботажем. В частности, распространял секретную коммерческую информацию третьим лицам.

фото: flickr.com

По словам Маска, сотрудника допросили. В данный момент представители Tesla проводят расследование с целью выяснить, были ли у него сообщники и мог ли он сотрудничать с какими-либо другими компаниями-конкурентами.

Стоит отметить, что буквально на днях в цеху по сборке автомобилей случился пожар. Илон Маск сообщил сотрудникам, что это может быть вполне рядовым происшествием, но в связи с последними событиями все же призвал своих подчиненных к бдительности.

Отметим, что это далеко не единственная и не самая важная проблема компании на данный момент. Дело в том, что Tesla вот уже почти десять лет подряд имеет чистый годовой убыток. Так, в 2018 году компания обновила свой рекорд по убыточности — за первый квартал этого года он составил ни много ни мало 710 миллионов долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала о проблемах компании SpaceX, главой которой также является Илон Маск. Как ранее сообщал сам Илон Маск, космический корабль с двумя туристами на борту совершит своей первый полет уже в 2018 году. Также Маск отметил, что к 2019 году компания надеется выйти на постоянные туристические перелеты к Луне. Теперь же в компании отмечают, что в лучшем случае полет свершится во второй половине 2019 года.

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