Названы возможности новейшего американского авианосца

Стали известны боевые возможности новейшего авианосца USS Gerald Ford (США), о них рассказало издание National Interest.

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Одно из ключевых усилений — два атомных реактора AB1, они дают машине 600 мегаватт электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством город.

Благодаря устройствам стало возможно установить на USS Gerald Ford электромагнитную катапульту EMALS и электромеханический аэрофинишер AAG. Оба "агрегата", если сравнивать их с аналогичными предшественниками, легче и компактнее.

Также авианосцу достался современнейший, из существующих у Вашингтона, радар Dual Band Radar (DBR). Он состоит из 2 систем обнаружения AN/SPY-3 и S-Band Volume Surveillance Radar. Радар способен на трёхмерный обзор, распознание и перехват целей в интервале азимутов до 360 градусов.

Защищаться машина будет 2 пусковыми установками контейнерного типа Mk 29, каждая на 8 ракет ESSM, 2 корабельными ЗРК RAM, 4 комплекса Phalanx. Это разнообразие стало возможно из-за мощных реакторов. Как пояснил National Interest, на авианосец можно установить даже лазерное оружие.

Ключевое средство наступательных и оборонительных операций — воздушное крыло. На борту USS Ford есть 2 эскадрильи F-35C, 2 — F/A-18E/F "Супер Хорнет", 5 самолетов EA-18 "Гроулер", 2 Грумман C-2 Грейхаунд и 8 MH-60S Seahawk.

В настоящее время USS Ford — уникальная машина, ее назвали в честь 38 лидера Соединенных Штатов Джеральда Р. Форда, который нес службу на флоте в период II мировой войны.