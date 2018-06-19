Российская армия получит ударные "Тачанки"

Новую разработку беспилотного танка назвали "Тачанка Б". Эту информацию опубликовал третий центральный НИИ Министерства обороны РФ.
За основу "новинки" взята Т-14 "Армата", это самая современная боевая платформа. Над созданием машины трудятся лишь российские специалисты. НИИ также отметил, что "Тачанка Б" относится к безэкипажной роботизированной ударной платформе тяжелого класса.
В этом контексте стоит пояснить, Т-14 "Армата" — это уникальная машина: разработанный лишь отечественными специалистами единственный танк 3 послевоенного поколения.
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