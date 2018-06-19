Пентагон: русское "Бедро" сбросит с неба "Черных ястребов"

Американские Sikorsky UH-60 Black Hawk труднее в эксплуатации и менее работоспособны, нежели российские вертолеты Ми-17. К такому выводу пришло Управление ген. инспектора Пентагона, транслирует The Drive.
Российское "Бедро", так называется машина по классификации НАТО, перевозит практически в 2 раза больше грузов, поднимается выше и легче в освоении для пилотов Афганистана (в эту страну Вашингтон "сбывает" свои UH-60), нежели американский "Черный ястреб".
Как отмечают авторы материала в The Drive, военные пытались скрыть глубину проблемы. Так, в начале лета текущего года официальный представитель штаб-квартиры Министерства обороны США Кон Фолкнер говорил, будто "Черный ястреб" лишь на 10% не дотягивает до уровня "Бедра".
Стоит отметить, что интерес к этому вопросу возник на фоне перевооружения военных Афганистана, эту программу сейчас проводят Соединенные Штаты. Один из пунктов — замена американскими вертолетами российских, планируется, что в конце будущего года у страны будет 52 "Черных ястреба", на начало текущего их насчитывалось лишь 8.
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