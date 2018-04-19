Почти всё "оттуда": названа доля иностранной электроники в российский спутниках

Заместитель главы Россвязи Игорь Чурсин заявил, что доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70%.

По его словам, "ситуация такова, что, как правило, российские компании, которые производят спутники, на 70% зависят от электронно-компонентной базы иностранного производства".

Чурсин добавил, что "с каждым годом до 10% мы производим импортозамещение на комплектующие российского производства".

По его словам, зависимость от иностранных комплектующих вызывает трудности в производстве новых российских спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103", предназначенных для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России.

Cпутник, который будет полностью создан только из российских комплектующих, появится к 2019 году, сообщил генеральный директор ОАО "Росэлектроника" (ГК Ростех) Андрей Зверев.

"К 2019 году мы сделаем наш родной российский спутник, летающий 15 лет", - сказал Зверев в программе "Генштаб" на радиостанции РСН. Он отметил, что "Росэлектроника" сейчас ведет соответствующие работы с Роскосмосом. "Тема очень важная, потому что космос - это наша безопасность. Если мы проиграем в космосе - нам это будет достаточно неприятно", - приводят СМИ слова главы "Росэлектроники".

Россия следит за всеми объектами на орбите, поэтому не увидеть американскую "боевую космическую платформу", "это было бы удивительно", считает эксперт Натан Эйсмонт.

Американский секретный спутник, который был запущен компанией Space X, не смог достичь орбиты и предположительно разбился, сообщили СМИ. Американские социальные сети дискутируют вопрос о том, что аварии на самом деле не было. Это якобы "фейковая новость", чтобы скрыть вывод на орбиту "боевой космической платформы".

Как сказал "Правде.Ру" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, Натан Эйсмонт, аварии случаются у всех, потому что "любая мелочь может приводить к довольно тяжелым последствиям". Что касается компании SpaceX, то с новой ракетой Falcon9 у нее преобладают удачные пуски, заметил эксперт.

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