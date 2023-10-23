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Китай строит крупнейший в мире подводный телескоп для охоты за неуловимыми "частицами-призраками"

3:24
Наука

В Китае на глубине 3500 метров ученые строят самый большой в мире детектор "призрачных частиц".

Тропический глубоководный нейтринный телескоп (ТРИДЕНТ), известный как "Океанский колокол" или Хайлин по-китайски, будет размещен на дне западной части Тихого океана. По завершении в 2030 году он будет исследовать редкие вспышки света, производимые таинственными частицами, когда они на короткое время становятся заметными в глубинах океана.

Каждую секунду около 100 миллиардов частиц-призраков, называемых нейтрино, проходят через каждый квадратный сантиметр вашего тела. Однако из-за их отсутствия электрического заряда и почти нулевой массы нейтрино практически не взаимодействуют с другими формами материи.

Замедляя движение нейтрино, физики могут проследить происхождение некоторых частиц, события которых произошли миллиарды световых лет назад, в результате столкновений звезд и галактик.

Океанский колокол, используя Землю как щит, будет обнаруживать нейтрино, проникающие сквозь планету с противоположной стороны. Поскольку он расположен недалеко от экватора, ТРИДЕНТ сможет получать нейтрино с разных направлений вместе с вращением Земли, обеспечивая полное покрытие неба без слепых зон.

Нейтрино являются самыми распространенными субатомными частицами во Вселенной, но их минимальное взаимодействие с другой материей делает их чрезвычайно сложными для обнаружения. Они были впервые обнаружены в 1956 году, но многие нейтринные эксперименты обнаруживали только нейтрино, исходящие от Солнца и не улавливали более редкие нейтрино, происходящие от космических лучей, источники которых оставались загадкой.

Нейтрино проходят сквозь большую часть материи без взаимодействия, но иногда они создают побочные продукты, такие как мюоны, когда взаимодействуют с молекулами воды. Путем изучения этих вспышек ученые могут восстановить энергию и источники нейтрино.

Для увеличения вероятности взаимодействия с нейтрино детекторы должны находиться под большим количеством воды или льда.

Гигантский новый китайский детектор будет состоять из более чем 24 000 оптических датчиков, размещенных на 1211 струнах, каждая из которых длиной 700 метров и будет подниматься от точки крепления на дне моря. Детектор будет иметь форму плитки Пенроуза и диаметр 4 километра. Когда он войдет в эксплуатацию, он сможет сканировать нейтрино в области 7,5 кубических километров. В сравнении с самым большим в мире детектором нейтрино IceCube, расположенным в Антарктиде, площадь мониторинга TRIDENT будет значительно больше, что увеличит вероятность обнаружения нейтрино.

Пилотный проект планируется начать в 2026 году, а полноценный детектор начнет работать в 2030 году. Ученые надеются, что ТРИДЕНТ поможет расширить возможности нейтринных телескопов и обнаружить астрофизические источники нейтрино по всему небу.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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