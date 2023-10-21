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Cancer: одиночество увеличивает риск смерти от рака на 32%

1:16
Наука

Исследователи из Американского онкологического общества обнаружили, что жизнь в одиночестве увеличивает вероятность летального исхода из-за рака на 32%.

Cancer: одиночество увеличивает риск смерти от рака на 32%
Фото: openverse.org

Авторы использовали информацию, собранную с 1998 по 2019 год, о более чем 473 тысячах американцев. Они пришли к выводу, что взрослые, проживающие одни, имеют на 32% больший риск летального исхода, связанного с раком, по сравнению с теми, кто живет с другими людьми.

У мужчин этот риск оказался даже выше — 38%, в то время как у одиноких женщин он составил 30%. Особенно существенное воздействие наблюдалось у людей в возрасте от 45 до 64 лет, среди которых риск летального исхода от рака был выше на 43% по сравнению с теми, кто проживал с кем-то еще.

Ученые считают, что ситуацию можно улучшить путем внедрения программ по регулярному скринингу различных видов рака среди этой группы лиц. 

Исследование было опубликовано в научном журнале "Cancer".

Ранее сообщалось, что учёные назвали развитие болезни Паркинсона у одиноких людей.

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Можно ли умереть от одиночества?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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