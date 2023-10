Американские ученые открыли недостающий в теории Дарвина закон эволюции

Международный коллектив ученых пришел к выводу, что физические законы определяют поведение различных крупных природных систем в пространстве и времени.

Исследователи предполагают, что для объяснения уже хорошо известных нам крупных явлений природы требуется еще один закон, который до сих пор не был сформулирован.

Этот новый закон получил название "закон увеличения функциональной информации". Он утверждает, что сложные природные системы эволюционируют в направлении более организованных, разнообразных и сложных состояний.

Это означает, что эволюция не ограничивается только развитием жизни на Земле, но также действует аналогично в других чрезвычайно сложных системах, таких как атомы или планетарные системы, как указано в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Согласно этому новому закону, любая система будет продолжать эволюционировать, если множество ее различных состояний подвергаются выбору для выполнения одной или нескольких функций.

Открытый закон работает следующим образом: Чарльз Дарвин применял свою знаменитую теорию эволюции только к биологии. Однако современные ученые утверждают, что этот закон действует независимо от того, является ли система, состоящей из множества компонентов, живой или неживой.

Ученые отмечают, что в природе существует как минимум три типа функций эволюции.

Первая из них — это стабильность, при которой происходит отбор стабильных расположений атомов или молекул.

Вторая функция заключается в сохранении динамических систем с постоянным поступлением энергии.

Третья функция — создание новизны, что означает стремление развивающихся систем исследовать новые конфигурации.

