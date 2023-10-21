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Ученые из Австралии объяснили феномен "танцующих" мертвецов

1:03
Наука

Австралийские исследователи из Центра тафономических экспериментальных исследований провели интересный эксперимент.

Ученые из Австралии объяснили феномен "танцующих" мертвецов
Фото: архив Правды.Ру

Изначально, их исследование было направлено на анализ процесса разложения человеческих останков. Для этой цели, ученые разместили камеры внутри гробов, которые регулярно снимали кадры каждые полчаса. Профессор Алисон Уилсон рассказала о своей работе, в рамках которой она фиксировала и изучала состояние умерших на протяжении 17 месяцев.

Однако на ускоренных видеозаписях было видно, что тела умерших начинают проявлять "танцевальные" движения, и их конечности — руки и ноги — начинают двигаться.

Ученые предполагали, что на ранних стадиях разложения могут наблюдаться определенные движения, но постоянное движение конечностей оказалось для них удивительным. Уилсон пояснила, что, возможно, такие движения связаны с процессами мумификации и высыхания связок внутри организма.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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