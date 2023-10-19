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Ученые раскрывают тайны "Адской Суперземли"

2:02
Наука

Планета "55 Рака e", известная как адская суперземля, всегда привлекала внимание астрономов своими таинственными транзитными сигналами. Для понимания природы этих сигналов ученые провели исследование, которое пролило свет на загадку этой экзопланеты.

Ученые раскрывают тайны "Адской Суперземли"
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Адская суперземля

"55 Рака e" — это скалистая планета, примерно в восемь раз массивнее Земли. Она была обнаружена в 2004 году и находится на невероятно близком расстоянии от своей звезды — менее чем 2% от расстояния между Землей и Солнцем. Это создает экстремальные условия, которые вызывают интерес у ученых.

Таинственные транзитные сигналы

Одним из наиболее загадочных аспектов "55 Рака e" является природа ее транзитных сигналов. Эти сигналы возникают, когда планета пересекает поверхность своей звезды, создавая кратковременное затмение. Они могут быть видимыми или инфракрасными, их интенсивность колеблется.

Иногда во время транзита планеты не видно с Земли, в то время как в другие моменты она излучает яркий свет. В инфракрасном диапазоне сигнал всегда присутствует, но его сила меняется.

Гипотеза о вулканах и атмосфере

Согласно новому исследованию, ученые выдвинули гипотезу, которая может объяснить эту загадку. Близкое расположение планеты к ее звезде может вызывать выброс газов из ее недр. Эти газы создают атмосферу, но из-за интенсивного тепла она быстро исчезает.

Нестабильная атмосфера

Атмосфера "55 Рака e" отличается от большинства планет тем, что она нестабильна. Процессы, вовлеченные в формирование и разрушение атмосферы, находятся в дисбалансе. Это означает, что иногда планета обладает атмосферой, а иногда она ее лишена. Именно это может быть ключом к разгадке тайны транзитных сигналов.

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Алмазная планета [55 Cancri, 55 Рака e]
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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