Российская мобильная станция радиоэлектронной борьбы "Аргус-Антифурия" после модернизации получила способность пеленговать дроны. По информации разработчика устройства, НПО "Кайсант", теперь станция может обнаруживать БПЛА и подавать сигнал оператору для наведения в нужную сторону.
Изделие было доработано с учётом замечаний военнослужащих, принимающих участие в зоне СВО. Ранее оператору требовался отдельный прибор для пеленгации. Модернизированная "Аргус-Антифурия" подходит к решению задачи комплексно, что позволяет экономить время и ресурсы.
Вес установки — 18 кг, дальность действия — до 2 км. Станция способна подавить большинство известных беспилотных летательных аппаратов, включая дроны самолётного типа. В настоящее время устройство запущено в серийное производство.
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