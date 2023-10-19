Модернизированная станция РЭБ "Аргус-Антифурия" сможет пеленговать дроны

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Российская мобильная станция радиоэлектронной борьбы "Аргус-Антифурия" после модернизации получила способность пеленговать дроны. По информации разработчика устройства, НПО "Кайсант", теперь станция может обнаруживать БПЛА и подавать сигнал оператору для наведения в нужную сторону.

Фото: https://function.mil.ru

Изделие было доработано с учётом замечаний военнослужащих, принимающих участие в зоне СВО. Ранее оператору требовался отдельный прибор для пеленгации. Модернизированная "Аргус-Антифурия" подходит к решению задачи комплексно, что позволяет экономить время и ресурсы.

Вес установки — 18 кг, дальность действия — до 2 км. Станция способна подавить большинство известных беспилотных летательных аппаратов, включая дроны самолётного типа. В настоящее время устройство запущено в серийное производство.

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