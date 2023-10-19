В Тульской области археологи нашли уникальное оружие Смутного времени

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи из Государственного музея-заповедника "Куликово поле" в Тульской области обнаружили уникальный экземпляр холодного оружия, который датируется концом XVI — началом XVII века.

Фото: Openverse

Оружие, изготовленное из стали и украшенное серебром, вероятно, принадлежало человеку высшего сословия, возможно князю или воеводе времен Смутного времени. Этот вид оружия, называемый клевцом, представляет собой оружие для ближнего боя с односторонним клювовидным выступом для точечных ударов. Важно отметить, что подобные находки крайне редки для Центральной России, сообщает издание РИА Новости.

Поверхность клевца богато украшена серебром, и после тщательной очистки от земли и коррозии были обнаружены разнообразные узоры в виде сеточек и ромбиков.

Этот редкий артефакт сейчас находится на стадии атрибуции и после уточнения датировки будет представлен на выставках, посвященных истории Засечной черты.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Смута за 22 минуты