Археологи из Государственного музея-заповедника "Куликово поле" в Тульской области обнаружили уникальный экземпляр холодного оружия, который датируется концом XVI — началом XVII века.
Оружие, изготовленное из стали и украшенное серебром, вероятно, принадлежало человеку высшего сословия, возможно князю или воеводе времен Смутного времени. Этот вид оружия, называемый клевцом, представляет собой оружие для ближнего боя с односторонним клювовидным выступом для точечных ударов. Важно отметить, что подобные находки крайне редки для Центральной России, сообщает издание РИА Новости.
Поверхность клевца богато украшена серебром, и после тщательной очистки от земли и коррозии были обнаружены разнообразные узоры в виде сеточек и ромбиков.
Этот редкий артефакт сейчас находится на стадии атрибуции и после уточнения датировки будет представлен на выставках, посвященных истории Засечной черты.
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