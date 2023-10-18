Россиянам рассказали, как сохранить сим-карту и не попасться мошенникам

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Россияне, которым грозит блокировка сим-карты из-за необходимости подтвердить личные данные, могут столкнуться с попытками мошенников, выдающих себя за сотрудников мобильных операторов. Поэтой причине эксперты из "Билайн Бизнес" — структурного подразделения ОАО "ВымпелКом", предупреждают абонентов о необходимой бдительности и невыдаче SMS-кодов по телефону.

Фото: Openverse

Согласно пояснениям компании, Роскомнадзор еженедельно предоставляет списки номеров абонентов, угрожаемых блокировкой, если их владельцы не предоставят актуальные личные данные. В связи с этим сотрудники операторов связи связываются с абонентами, предлагая обновить информацию. Однако имитаторы могут действовать от имени операторов.

Специалисты из "Билайн Бизнес" призывают быть бдительными, особенно если звонящие просят подтвердить личные данные. "Сотрудники сотовых операторов могут лишь напомнить о необходимости обновления данных и предоставить информацию об этом процессе. Также следует сохранять осторожность, если вам предлагают удаленное подтверждение и запрашивают SMS-коды, поступающие на ваш телефон во время разговора", — подчеркнули в компании.

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