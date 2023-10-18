Счастье и мозг: Учёные нашли генетические связи в областях, регулирующих чувство радости

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Глазго в Шотландии провели исследование, которое выявило связь между уровнем счастья человека и активностью определенных участков мозга, таких как ventral pallidum и прилежащее ядро. Результаты этой работы были опубликованы в журнале ScientificReports.

Фото: Openverse

Для того чтобы понять, что влияет на ощущение счастья, ученые провели исследование, в котором приняли участие более 222 тысяч человек в возрасте от 9 до 83 лет. В начале исследования были взяты образцы слюны у всех участников, а затем проведено генетическое типирование. Это позволило выявить генетические особенности каждого участника. Также учеными была проведена магнитно-резонансная томография головного мозга участников.

Результаты исследования показали, что существуют определенные части мозга, которые связаны с генетической предрасположенностью к счастью. В частности, ventral pallidum и прилежащее ядро мозга оказались ключевыми областями, ответственными за систему вознаграждения и регуляцию положительных эмоций.

Эти области мозга имеют генетическую основу, что означает, что наследственные факторы могут влиять на уровень счастья. Также ученые обнаружили связь между чувством счастья и наличием предков из Азии, Африки и Испании, показав, что потомки этих этнических групп менее подвержены генетической предрасположенности к счастью.

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