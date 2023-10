Эксперт Мясоедов предупреждает о скрытых угрозах в бесплатных приложениях для смартфонов

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов выразил озабоченность относительно возможных опасностей, связанных с загрузкой бесплатных игр и программ на смартфоны, предупреждая, что пользователи могут не только незаметно подписаться на дорогостоящие услуги, но также стать объектом длительного наблюдения "шпионов". Эксперт дает свои рекомендации, которые приводит агентство "Прайм".

Фото: Openverse

Чтобы избежать возможных негативных последствий, Мясоедов советует периодически удалять ненужные бесплатные приложения. Он утверждает, что разработчики часто встраивают скрытые механизмы для монетизации в такие приложения. Он также призывает быть особенно бдительными и проверить наличие следующих решений в своем смартфоне: Super Wallpapers Flashlight, Contour Level Wallpaper, Player & iWallpaper, Video Maker, Pedometer, Powerful Flashlight, Super Bright Flashlight, Super Flashlight, Solitaire Game, Accurate Scanning of QR Code, Composite Z, Screenshot Caputre, Wuxia Reader, Plus Weather, Anime Live Wallpaper, iHealth Step Counter, Beauty Camera Plus, Beauty Slimming Photo Editor, Fingertip Graffiti, GIF Camera Editor.

Собеседник агентства подчеркнул, что перечисленные выше программы были связаны с нежелательной активностью и, другими словами, могли использоваться хакерами. В связи с этим он рекомендует удалить или переустановить такие приложения из проверенных источников.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Эти привычные действия МЕДЛЕННО УБИВАЮТ твой смартфон!