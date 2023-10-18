Международная команда ученых из Японии и Канады провела исследование, в ходе которого было выявлено, что существуют различия в развитии болезни Альцгеймера у мужчин и женщин. Учёные проанализировали результаты исследований на лабораторных мышах и выявили, что деменция у самок связана с действием женского полового гормона эстрадиола на нейроны.
Это исследование позволило учёным прийти к выводу, что функционирование холинергической нервной системы существенно различается у мужчин и женщин. Они установили, что взаимосвязь между активностью нервных клеток, уровнем ацетилхолина и бета-амилоидом различается у пациентов с деменцией в зависимости от пола.
Надо отметить, что женщины сталкиваются с развитием болезни Альцгеймера в два раза чаще, чем мужчины. Новое исследование указывает на то, что эстрадиол, женский половой гормон, оказывает влияние на холинергические нейроны, которые играют важную роль в памяти, обучении и контроле мышечной активности.
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