Врач Алиева рассказала, для кого особенно опасны магнитные бури

Сегодня на Землю обрушилась геомагнитная буря: магнитосфера нашей планеты подверглась атаке геоударов. Как рассказала врач-терапевт Севинч Алиева, в такие моменты стоит отнестись к своему здоровью с особой внимательностью, ведь оно находится в опасности.

Фото: openverse

По словам медика, в период этого явления метеозависимым людям нужно быть особенно осторожными. Не исключено, что у них сейчас проявятся тахикардия, бессонница, головная боль, головокружение, аритмия, боли в суставах, спине.

"Особенно это относится к тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Усугубляется артериальная гипертензия, возникают приступы стенокардии, могут спровоцироваться гипотония, состояние дистонии", — рассказала медик в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Проявляются эти недуги слабостью, усталостью, сонливостью, добавила Алиева.

"В этот период метеозависимым постоянно хочется спать. У кого-то, наоборот, психоэмоциональная возбудимость развивается, у людей, которые очень подвержены этому, могут возникать панические атаки. Усиливается выработка кортизола и адреналина", — отметила врач.

Помимо людей с хроническими заболеваниями сегодня особому риску подвержены беременные и те, кто страдает от депрессии, мигреней.

"Чтобы снизить риски, нужно пить побольше чистой воды. Также полезны отдых, сон, соблюдение режима сна и отдыха. Не стоит употреблять много соленой пищи — она возбуждает нервную систему. Углеводы лучше ограничить, а фруктов, овощей и витаминов употреблять побольше", — подытожила медик.

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