Невролог Антипина рассказала, как тренировать мозг

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Невролог и рефлексотерапевт из Тюменского кардиоцентра, Татьяна Антипина выделила ТОП-3 ключевых правил для тренировки ума и мозга.

Фото: Openverse

Физическая активность — неотъемлемая часть этого процесса. Она положительно влияет не только на наше физическое состояние, но и на работу мозга. Упражнения, фитнес, аэробика, бег и даже простая ходьба делают наши нервные клетки более пластичными. Это позволяет нам лучше учиться и улучшить нашу память. "Нейропластичность" — это новое понятие, которое означает способность мозга изменяться под воздействием опыта и восстанавливаться после травмы.

Ранее считалось, что структура мозга остается неизменной с детства, но сегодня мы знаем, что это не так. Физическая активность также снижает риск когнитивных нарушений и замедляет их прогрессирование.

Также важно помнить, то, что мы употребляем, влияет на работу мозга. Поэтому важно избегать курения, умеренно употреблять алкоголь и следить за качеством нашей пищи. Мозг предпочитает рыбу, фрукты, овощи и орехи, которые полезны для его здоровья. Грецкий орех напоминает извилины мозга не случайно.

Регулярные умственные нагрузки также необходимы для здоровья мозга. Изучение иностранного языка, особенно такого, который нам не знаком, может быть полезным. Также, мозгу полезно выполнять рутинные задачи нестандартным способом, например, менять маршрут до работы или использовать не привычную руку для повседневных задач. Это укрепляет нейронные связи в мозге и способствует его активности. Кроме того, занятия эрготерапией, головоломками, рисованием и другими видами креативной деятельности могут способствовать здоровью мозга.

И, конечно, важно получать положительные эмоции, улыбаться и радоваться. Физическое здоровье также имеет значение, поэтому следите за артериальным давлением, уровнем сахара в крови и холестерином, сообщает tmn.aif.ru.

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