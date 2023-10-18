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Установлен новый рекорд скорости среди искусственных объектов

2:10
Наука

Солнечный зонд НАСА "Паркер" снова установил новый рекорд скорости среди искусственных объектов. 27 сентября зонд достиг невероятной скорости 635,266 км/ч, когда он пролетел неподалеку от Солнца, используя при этом небольшую гравитационную помощь от близкой Венеры, которую он прошел 21 августа. Это привело к тому, что "Паркер" побил свой предыдущий рекорд скорости, который составлял 586,863 км/ч и был установлен в ноябре 2021 года. Кроме того, зонд установил новый рекорд по близкому приближению к Солнцу, пролетев всего 7,26 миллиона километров от его поверхности, что ближе, чем когда-либо прежде.

Установлен новый рекорд скорости среди искусственных объектов
Фото: openverse

Пролеты мимо Венеры играют ключевую роль в миссии зонда, позволяя ему приблизиться к раскалённой поверхности Солнца. Когда зонд подлетает к Венере, планета абсорбирует часть его орбитальной энергии, что способствует его ближайшему приближению к Солнцу. Запланирован еще один пролет мимо Венеры, по прогнозам, ближайшее его приближение к Солнцу в конце 2024 года составит всего 6,16 миллиона километров от его поверхности. Ожидается, что зонд достигнет еще больших скоростей во время этого последнего полета вокруг Солнца, укрепив свой статус самого быстрого искусственного объекта, созданного человеком.

Запущенный в августе 2018 года, солнечный космический зонд "Паркер" проводит семилетнюю миссию, нацеленную на изучение солнечной короны, самого внешнего слоя солнечной атмосферы. Согласно данным НАСА, более глубокое понимание процессов, происходящих в короне, изменений в плазме и магнитных полях на поверхности Солнца, а также их влияния на явления, такие как солнечный ветер, поможет ученым лучше прогнозировать космическую погоду.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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