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Xiaomi представила «умный» наматрасник с подогревом и стерилизацией от клещей

2:27
Наука

Xiaomi представила Mijia Plumbing Blanket — "умный" наматрасник с функциями подогрева и стерилизации, а также защиты от клещей. Этот инновационный продукт был представлен на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin, и предварительные заказы начнутся 18 октября по цене 55 долларов (что эквивалентно более чем 5,3 тысячам рублей).

Xiaomi представила «умный» наматрасник с подогревом и стерилизацией от клещей
Фото: openverse.org

Название "умное гигиеническое одеяло" переводится непосредственно с китайского и включает в себя наматрасник, а также внешний блок, в который наливается и нагревается вода. Наматрасник содержит сеть трубок, с акцентом на область ног, которые, как правило, быстрее теряют тепло, что объясняется тенденцией использования гаджетов. Внешний блок может похвастаться номинальной мощностью 400 Вт и работает при уровне шума, не превышающем 25 дБ. Сам наматрасник лишен электрических компонентов и является водонепроницаемым, разработанным с "одиннадцатикратной защитой". Пользователи могут снять верхний слой для стирки.

Устройство совместимо с дистанционным управлением через приложение Mijia, что позволяет пользователям устанавливать различные уровни температуры для различных стадий сна и осуществлять дистанционную регулировку.

Что касается его глобальной доступности, точная дата выхода этого продукта в настоящее время неизвестна. Ожидается, что одеяло в конечном итоге будет доступно для розничной покупки на таких платформах, как AliExpress, сообщает Gearrice.

Примечательно, что этот продукт предлагает специальную возможность стерилизации наматрасника. Он может уничтожать клопов и пылевых клещей, нагреваясь до 65 ° C в течение 2-часового цикла. Эта функция может быть особенно ценной для жителей Франции и Соединенного Королевства, которые в последнее время борются с нашествием клопов в домах и отелях. В Великобритании для обнаружения этих вредителей используются специально обученные собаки-ищейки, причем с июня спрос на такие услуги заметно вырос на 25%. Клопы, как и клещи, очень чувствительны к температуре, и температура, превышающая +50°C, приводит к их гибели в течение четверти часа.

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Xiaomi Chanitex умный матрас с подогревом. Xiaomi Chanitex умный наматрасник с подогревом
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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