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Земля столкнулась с затишьем перед сильными магнитными бурями

1:26
Наука

Во второй половине октября 2023 года ожидается спокойное время в отношении магнитных бурь, и уровень геомагнитных возмущений будет минимальным практически до конца месяца. Однако данный прогноз вызывает беспокойство у исследователей, так как существует пословица, которая гласит, что затишье бывает только перед бурей.

Земля столкнулась с затишьем перед сильными магнитными бурями
Фото: openverse

Традиционно после периодов спокойствия планета сталкивается с более опасными колебаниями магнитного поля. Это, в свою очередь, подтверждается увеличением геомагнитной активности, которая достигнет своего пика 30 и 31 октября, увеличившись с двух до четырех баллов.

Ученые предупреждают людей, страдающих от метеозависимости, о том, что предстоящие геомагнитные атаки могут быть намного опаснее для их здоровья. Кроме того, такие масштабные магнитные бури могут повлиять на состояние атмосферы и даже на работу спутников, вращающихся вокруг Земли, как сообщает ctnews.

В связи с этой ситуацией людям, чувствительным к геомагнитным изменениям, рекомендуется в период магнитных бурь уменьшить потребление жирных и соленых продуктов, а также воздержаться от употребления алкоголя и увеличить потребление воды. Специалисты советуют также больше отдыхать, употреблять фрукты и овощи, и избегать стрессов.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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