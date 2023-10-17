Учёные Кембриджа успешно смоделировали путешествие во времени

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Группа ученых из Кембриджского университета провела ряд успешных экспериментов в области моделирования временных путешествий.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Исследователи разработали инновационную модель, которая отличается от традиционных физических подходов. В отличие от общепринятой концепции времени, где прошлые события считаются неизменными и недоступными для вмешательства, данная модель показала потенциал для изменения прошлых состояний системы.

В рамках эксперимента, две частицы были созданы в состоянии квантовой запутанности, что создало между ними связь, сохраняющуюся даже при их разделении в пространстве. Один из взаимосвязанных объектов использовался для проведения экспериментов, что позволило изменять прошлые состояния другого объекта. Однако следует отметить, что вероятность успешного изменения прошлого составила всего 25%, что свидетельствует о сложности и непредсказуемости таких временных путешествий, согласно исследованию, опубликованному в журнале Physical Review Letters.

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5 способов путешествовать во времени (даже если это просто будущее)