Группа ученых из Кембриджского университета провела ряд успешных экспериментов в области моделирования временных путешествий.
Исследователи разработали инновационную модель, которая отличается от традиционных физических подходов. В отличие от общепринятой концепции времени, где прошлые события считаются неизменными и недоступными для вмешательства, данная модель показала потенциал для изменения прошлых состояний системы.
В рамках эксперимента, две частицы были созданы в состоянии квантовой запутанности, что создало между ними связь, сохраняющуюся даже при их разделении в пространстве. Один из взаимосвязанных объектов использовался для проведения экспериментов, что позволило изменять прошлые состояния другого объекта. Однако следует отметить, что вероятность успешного изменения прошлого составила всего 25%, что свидетельствует о сложности и непредсказуемости таких временных путешествий, согласно исследованию, опубликованному в журнале Physical Review Letters.
Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...
Российские войска перешли в наступление под Донецком, в городе остаются 11 тысяч украинских военных.