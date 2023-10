Your browser does not support the audio element.

Кандидат физико-математических наук и декан физико-технологического факультета Минского университета Николай Лапин рассказал о вероятности конца света, как это изображено в голливудских фильмах. Подробности исследования были представлены в пресс-службе университета.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.