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Вероятность растёт: нижегородский учёный о конце света

1:33
Наука

Кандидат физико-математических наук и декан физико-технологического факультета Минского университета Николай Лапин рассказал о вероятности конца света, как это изображено в голливудских фильмах. Подробности исследования были представлены в пресс-службе университета.

Вероятность растёт: нижегородский учёный о конце света
Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Университет выпустил новое видео в рамках проекта "Научный форсайт", в котором ученый рассмотрел возможные причины глобального вымирания человечества, сценарии, приводящие к уничтожению всего живого, и то, что помогает Земле оставаться единственным местом, где человек может жить, сообщает newsnn.ru.

Согласно словам Лапина, одним из ключевых факторов является атмосфера планеты, которая оберегает нас от заряженных частиц. Благодаря ей вода не испаряется, поверхность Земли не перегревается, и люди могут комфортно существовать.

"Если, однако, энергетический поток проникает в атмосферу, она начинает нагреваться… Этот процесс приводит к быстрому испарению воды, и Земля, фактически, высыхает. Жизнь без воды невозможна", — поясняет Николай Лапин.

Также в видеоролике декан объяснил, насколько вероятен сценарий конца света. По его словам, это событие может наступить только при падении крупного метеорита на Землю, однако полное исчезновение жизни на планете маловероятно.

"Какая-то частичка все равно останется и она вновь возродится", — пояснил Лапин.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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