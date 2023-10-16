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Шведские ученые нашли способ бороться с тревожными расстройствами

Наука

Физические тренировки, согласно проведенному исследованию шведскими учеными, подтвердили свою способность снижать тревожность. Это открытие имеет важное значение для пациентов, страдающих от различных форм тревожных расстройств, как сообщает корреспондент издания "Экстраблог".

Шведские ученые нашли способ бороться с тревожными расстройствами
Фото: openverse

Исследование включало в себя 286 пациентов, страдающих паническими атаками, генерализованным тревожным расстройством, неопределенной тревожностью, агорафобией и социофобией. Все они являлись клиентами первичного медицинского учреждения в Швеции и имели в среднем возраст 39 лет. Участников исследования были разделены на две группы.

Первая группа выполняла кардиотренировки в течение 12 недель, в то время как вторая группа занималась упражнениями, включающими силовые нагрузки и отягощения. Основная цель заключалась в определении, какой тип физической активности оказывает наибольшее воздействие на симптомы тревожности.

Результаты исследования подтвердили, что оба вида физических упражнений оказывают положительное воздействие на состояние пациентов, страдающих тревожностью. Тем не менее, кардиотренировки оказались более эффективными в снижении уровня тревожности по сравнению с упражнениями, включающими силовые нагрузки и отягощения.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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