Выключение или перезагрузка: как решить проблему зависания смартфона?

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Иногда, когда смартфон зависает, проблему можно решить не простой перезагрузкой, а полным ручным выключением и последующим включением устройства. Эту рекомендацию предоставили эксперты Роскачества, как сообщает издание "Секрет Фирмы".

Фото: Openverse

Согласно информации от Роскачества, перезагрузка воздействует только на программное обеспечение смартфона. Однако при полном выключении и последующем включении устройства происходит полная переинициализация и обнуление состояния как программной, так и аппаратной части устройства.

В момент выключения смартфона происходит полное отключение питания. При включении устройства все аппаратные и программные компоненты пересматриваются заново. В случае перезагрузки, внутренняя память устройства остается активной. Поэтому, в контексте устранения неполадок, ручное выключение и включение могут оказаться более эффективным методом.

В Роскачестве подчеркивают, что перезагрузка способна в некоторых случаях устранить проблемы, вызванные программными ошибками, и дать хорошие результаты. Однако она не проведет диагностику и, возможно, не справится с постоянными проблемами смартфона, так называемыми "хроническими болячками".

Тем не менее, следует отметить, что выключение имеет несколько неочевидных недостатков. Например, данная процедура более сильно расходует заряд батареи по сравнению с перезагрузкой, и перезагрузка, как правило, происходит быстрее.

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